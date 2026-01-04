Non c'è solo l'Inter su Branimir Mlacic, 18enne difensore dell'Hajduk Spalato. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, diversi club hanno chiesto informazioni al club croato, che detiene i diritti del cartellino del classe 2007, per cercare di capire come imbastire l'operazione. Tra questi anche il Barcellona, che dunque entra nella corsa di mercato a cui si sono già iscritti da tempo i nerazzurri. Da capire le varie volontà, sia del ragazzo che della società croata.