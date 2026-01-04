Il Galatasaray si è avvicinato all'Inter per Davide Frattesi la scorsa settimana: Fabrizio Romano rivela tramite il suo canale Youtube quando è stato dato il la dalla Turchia all'operazione che potrebbe portare il centrocampista di Fidene in giallorosso. La formula è quella del prestito oneroso per una somma di cinque milioni di euro, con clausola per un acquisto definitivo fissato a trenta. di 30 milioni. L'affare resta bloccato alle condizioni di obbligo di acquisto; l'Inter vuole maggiori garanzie mentre i turchi farebbero scattare l'obbligo dopo un certo numero di presenze. Situazione bloccata da giorni su questo punto.

Frattesi, dal canto suo, andrebbe alla Juve che però non va oltre il prestito oneroso con diritto, formula che l'Inter non prende neanche minimamente in considerazione.