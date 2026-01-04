"Prendiamo il punto come positivo, perché ci dà continuità nei risultati utili. Dopo le quattro vittorie precedenti, erano arrivate delle sconfitte. Questo quindi è un punto diverso, ma dobbiamo migliorare molto. Ora ci aspetta una grande sfida contro l'Inter". Così Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla a DAZN dopo il pareggio per 1-1 dei gialloblù contro il Sassuolo.

La formazione emiliana affronterà l'Inter il 7 gennaio, i nerazzurri devono però ancora passare attraverso la sfida di questa sera alle 20.45 contro il Bologna al Meazza.