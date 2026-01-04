Non tutte rose e fiori oggi all'Olimpico per il Napoli, che nel finale della gara vinta meritatamente contro la Lazio ha perso per un infortunio David Neres. Il fantasista brasiliano dei partenopei, infatti, è dovuto uscire a venti minuti dalla fine a seguito di un movimento innaturale del piede sinistro, problema che gli ha impedito di proseguire il match. Stando ai primi accertamenti, Neres ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra. Fortemente dolorante all'uscita dal campo, l’ex Benfica è stato accompagnato fuori, zoppicante, dallo staff medico azzurro. Al suo posto è entrato Pasquale Mazzocchi, espulso nel finale di gara a seguito di un alterco con Adam Marusic.

Nelle prossime ore previsti esami strumentali che chiariranno la natura del problema, notizia che tiene sulle spine tutto l'ambiente partenopeo specie in vista della supersfida di San Siro contro l'Inter di domenica prossima. Al momento, è in forte dubbio la sua presenza per la gara col Verona.