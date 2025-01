L'Inter conferma una certa "fortuna" nelle trasferte a Lecce. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, i nerazzurri hanno centrato ieri l'ennesimo successo al Via del Mare della storia recente.

Sono infatti sei le vittorie consecutive in altrettanti scontri diretti (compreso quello di ieri) con almeno due gol segnati per gara e con la porta inviolata in ben cinque occasioni.