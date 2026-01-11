Dopo la decisiva doppietta messa a segno a San Siro, Scott McTominay viene intercettato da DAZN per un'analisi a caldo del 2-2 tra Inter e Napoli: "Volevamo vincere e abbiamo dato tutto, ma ci mancavano tanti giocatori come Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Neres. Se l'Inter non avesse Thuram, Lautaro, Barella o Calhanoglu sarebbe difficile anche per loro. Non molliamo".

Grande reazione: una doppietta dopo l'errore nel primo gol dell'Inter.

"Gli errori nel calcio ci sono e ci sono anche nella vita, l'importante è rialzare subito la testa".