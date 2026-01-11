Affaticamento al polpaccio: questo il primo responso raccolto da FcInterNews.it sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito a pochi minuti dal novantesimo nel corso della gara contro il Napoli dopo un intervento su un pallone nella propria area. Domani saranno fatti gli accertamenti. 

Sezione: News / Data: Dom 11 gennaio 2026 alle 23:16
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
