"Partita solida, tosta, dove abbiamo accettato i duelli. Siamo andati sotto due volte, ma siamo rimasti concentrati sullo schema della gara. Siamo contenti per questo pari perché è arrivato contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato carattere". Così Giovanni Di Lorenzo, parlando in conferenza stampa dopo Inter-Napoli 2-2.

Il rigore visto dal campo.

"Mah, non commento l'operato dell'arbitro. Nel nostro momento migliore abbiamo subito il rigore, ma siamo rimasti in partita e siamo stati premiati col gol del pari. Abbiamo provato a vincerla, c'era la sensazione di poter sfruttare qualche situazione vantaggiosa. E' arrivato questo pareggio e lo accettiamo".

Abbiamo visto Conte molto arrabbiato.

"Non ho sentito cosa ha detto, ero lontano. Sono cose che succedono. Ci sono momenti di tensione, non è successo niente".

L'obiettivo del Napoli.

"L'obiettivo è quello di migliorarci giorno per giorno. Per quanto riguarda la Champions, dobbiamo fare più punti possibili. In campionato dobbiamo restare attaccati al vertice, non dobbiamo lasciare i punti per strada. Vogliamo arrivare a giocarcela negli ultimi due mesi, sarà un campionato combattuto".