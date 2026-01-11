"Nel girone di ritorno sarà un altro campionato", aveva detto Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, a margine della bella affermazione dell'Inter contro il Bologna. Rimarcando il fatto che è inutile tirare conclusioni prima di marzo, quando anche con le Coppe di mezzo, si potrà dare un valore diverso alla classifica. Che alla vigilia di Inter-Napoli, match di cartello della 20esima giornata di Serie A, sembra non prevedere, a livello mediatico, soluzioni diverse dalla visione manichea sulla corsa scudetto: campionato ammazzato, con prima fuga annessa della stagione, o resurrezione di Antonio Conte a riaprire tutti i giochi per chissà quante squadre di vertice. Anche perché per avere un'idea reale sulla situazione bisognerà come minimo aspettare la disputa dei recuperi previsti a metà della prossima settimana. Prima, però, l'attualità: a San Siro, per il vero giro di boa, gli azzurri si presentano all'appuntamento di gala con la rosa cortissima, dovendo rinunciare anche a David Neres, contro una squadra che scoppia di salute e che tra i confini nazionali, dopo il ko dell'andata del Maradona, non ha sbagliato un colpo, se si eccettua il passo falso nel derby contro il Milan. Già, gli scontri diretti, il vero tallone d'Achille dell'Inter che comunque è riuscita a battere nettamente, tra fine 2025 e inizio 2026, Como, Atalanta e Bologna. Ma il Napoli è un'altra cosa, pur se rimaneggiato. Lo capisci anche prima del fischio d'inizio, quando i tifosi nel settore ospiti intonano 'I campioni dell'Italia siamo noi' quasi a prevedere il buon inizio dei loro beniamini. Un avvio positivo bloccato brutalmente al 9' dall'ex Piotr Zielinski, abile a sradicare il pallone dai piedi di Scott McTominay per lanciare la fuga sulla sinistra Marcus Thuram, poi intelligente a premiare la sovrapposizione vincente di Federico Dimarco. Che con un mancino chirurgico fulmina Vanja Milnkovic-Savic. Sotto di un gol, il Napoli rischia di imbarcare acqua: gli va di lusso al 13', quando Juan Jesus si aggrappa a Marcus Thuram lanciato a rete. Daniele Doveri non mette inspiegabilmente mano al fischietto, e quindi al taschino per estrarre il giallo; il VAR è 'tagliato' fuori perché non è un intervento da Dogso. Poco dopo, è Lautaro a graziare i partenopei mancando il tiro dopo un'azione di pure accademia. Lo specchio dice che l'Inter è bella, ma è in vantaggio solo di un gol. La partita è intensa, tra due squadre aggressive. Juan Jesus anche troppo nel momento in cui, rinviando il pallone, stampa i suoi scarpini sul petto di Thuram. Il dolore di Tikus e dei suoi compagni più acuto in occasione dell'1-1 di McTominay, protagonista del più classico degli inserimenti a fari spenti. Il Napoli, con poco, giunge allo stesso risultato dell'Inter: parità alla mezzora. E a momenti rischia il colpaccio sulla dormita di Zielinski, che non viene punita perché McTominay calcia da posizione defilata e non riesce a sorprendere Sommer come all'andata. L'Inter, che continua a fare la partita, torna a farsi viva dalle parti di VMS con un tiro svirgolato di Nicolò Barella. Quest'ultimo, al 44', scodella in mezzo per il colpo di testa centrale di Thuram parato dal portiere. Che poi tiene lì un'altra conclusione innocua di Bisseck. Non è innocuo, allo scadere del primo tempo, il cross di Sam Beukema su cui Akanji deve superarsi per non far finire la palla nell'area piccola, dove stazionavano due azzurri.
SECONDO TEMPO -
La ripresa inizia col botto: fiondata di Milinkovic-Savic a cercare il vertice, che è Hojlund, che si trova incredibilmente la strada libera verso Sommer per l'errata valutazione della traiettoria di Akanji, che chiedeva una mano da Bisseck mai arrivata. La mano la dà il Fato facendo soffiare il sinistro del danese a pochi centimetri dal palo. Il Napoli prende coraggio e costruisce un'altra palla gol riempiendo l'area con tanti uomini: tra questi, svetta su tutti Giovanni Di Lorenzo, che manda a lato un pallone davvero invitante. L'Inter combina poco, Chivu allora attinge dalla panchina: fuori Zielinski, tra i più vivaci, per il senatore Henrikh Mkhitaryan. Che, con un guizzo in area al 69' va a procurarsi un rigore, subendo lo step on foot di Rrahmani. Doveri non lo vede in diretta ma lo dà, su suggerimento del VAR, a seguito di revisione. Come da formula dell'annuncio. Prima della trasformazione, questa volta perfetta, di Calhanoglu, Antonio Conte si fa espellere urlando 'Vergognatevi' mentre esce dal campo. Un'uscita in scena che, se possibile, carica ancora di più i presenti. Che poi esplodono per il sorpasso. Il primo cambio del Napoli arriva al 78' ed è un ovvio all-in: dentro Noa Lang per Beukema. Un tutto per tutto che frutta il pareggio, neanche a dirlo, di McTominay, che infilza un'Inter che si abbassa troppo, praticamente schiacciata contro Sommer. Finalmente, Chivu riesce a operare il cambio che aveva in canna già prima del pareggio, ma che non si è materializzato perché il Napoli ha battuto velocemente la rimessa laterale. Dentro Francesco Pio Esposito per Thuram. Poco dopo ne deve chiamare uno forzato: fuori Calhanoglu, infortunato, dentro Petar Sucic. Che fa il suo ingresso in campo con Bonny e Carlos Augusto per Lautaro e Dimarco. La girandola di cambi produce l'ultimo sussulto: Mkhitaryan calcia a colpo sicuro dall'interno dell'area di rigore cogliendo il palo al culmine di un'azione caparbia di Bonny. E' 2-2 a San Siro, Conte esce da immortale grazie alla doppietta di McTominay che evita il 'pestone dell'Inter al campionato'.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:51 Chivu in conferenza: "Cosa ho imparato da Conte? Stasera ero focalizzato sull'Inter. Calhanoglu? Meglio se sto zitto"
- 23:48 videoInter-Napoli 2-2, Tramontana: "Era l'occasione della vita, sono deluso. Vi spiego perché"
- 23:43 Napoli, Hojlund a DAZN: "Il duello con Akanji è finito 50 e 50. Nei big match incontri sempre grandi difensori"
- 23:40 Juan Jesus a DAZN: "Il campionato è lungo, c'è da combattere. Ma lo Scudetto lo abbiamo ancora noi"
- 23:40 Chivu a ITV: "Napoli forte, può metterti sempre in difficoltà. A noi è mancata lucidità in qualche gestione"
- 23:38 Napoli, Stellini in conferenza: "Due i momenti delicati della gara. Rosso a Conte? Un momento di frustrazione"
- 23:38 Napoli, McTominay a DAZN: "Non molliamo e ci mancano tanti giocatori. Se l'Inter non avesse Thuram e Lautaro..."
- 23:32 Chivu: "Risultato giusto per quanto visto in campo. Scudetto, sarà battaglia tra 4-5 squadre fino alla fine"
- 23:31 Bastoni in conferenza: "Il Napoli è la più forte affrontata quest'anno. Mi prendo volentieri il pari, se penso al percorso"
- 23:25 De Laurentiis esulta: "Napoli favoloso. Con i 9 giocatori che ci mancano dove saremmo?"
- 23:22 Bastoni a DAZN: "Ricordo la percezione che si aveva di noi, mi tengo stretto questo girone d'andata"
- 23:16 fcinAffaticamento al polpaccio per Calhanoglu: domani verranno fatti gli accertamenti
- 23:11 Napoli, Stellini a DAZN: "Pareggio meritato. Non commento il rigore, vi spiego il motivo della reazione di Conte"
- 23:11 Dimarco a ITV: "Se perdevi avevi il Napoli a -1, importante aver preso un punto oggi"
- 23:08 Napoli, Di Lorenzo in conferenza: "Non commento l'operato dell'arbitro. Conte arrabbiato? Dico che..."
- 23:00 Pallone d'Oro Nerazzurro - Inter-Napoli, chi è stato il migliore?
- 22:51 Inter-Napoli, le pagelle - Bisseck 'buca', Lautaro scarico di testa e di gamba. Zielinski in chiaroscuro
- 22:49 Missione fuga rimandata: l'Inter va due volte avanti ma sbatte su McTominay, il Napoli strappa il 2-2 a San Siro
- 22:43 Inter-Napoli, Fischio Finale - Conte immortale a San Siro: la doppietta di McTominay evita il 'pestone' al campionato
- 22:40 liveIl POST PARTITA di INTER-NAPOLI: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:03 Inter-Napoli, inevitabile sold out: oltre 72.500 spettatori al Meazza
- 21:49 Napoli, Elmas al 45': "Ci aspettiamo un secondo tempo intenso, questa partita è importante per entrambe le squadre"
- 20:24 Marotta: "Con Conte ci siamo salutati. Esterno destro? Non è facile trovare un profilo da Inter a gennaio"
- 20:20 Napoli, Manna a DAZN: "La partita di oggi può segnare uno spartiacque importante. Sarà tosta"
- 20:20 Cristian Chivu miglior allenatore del mese di dicembre: prima di Inter-Napoli, la consegna del premio
- 20:06 Napoli, Politano a DAZN: "L'Inter è forte, oggi sarà importante non perdere"
- 19:58 La Lazio si riscatta: un'autorete di Nelsson permette ai biancocelesti di vincere al Bentegodi di Verona
- 19:51 Bisseck a DAZN: "Abbiamo imparato tanto dalla gara d'andata. Hojlund? Dobbiamo difendere tutti insieme"
- 19:50 Atalanta, Carnesecchi: "Inter tra le più forti d'Europa, grazie a Palladino l'abbiamo messa in difficoltà"
- 19:44 Bisseck a ITV: "Faremo una grande partita. I tifosi dell'Inter sono i migliori al mondo, ci spingeranno"
- 19:29 Accordo Inter-Coca Cola, Dellacasa (Trade Marketing Director): "Guardiamo con entusiasmo a questa partnership"
- 19:15 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo una famiglia. La sfida più grande? Tornare in campo dopo l'infortunio"
- 19:00 Lecce ko col Parma, mercoledì c'è l'Inter. Stulic: "Dobbiamo restare uniti e lottare insieme"
- 18:45 Udinese, Zaniolo si opera: due settimane di stop, ma con l'Inter non ci sarebbe stato comunque
- 18:32 Melgrati: "Julio Cesar era il mio idolo, ecco cosa vedevo in lui. Il mio posto del cuore in Brasile"
- 18:18 La convinzione di Orsi: "Se il Napoli perde a San Siro, dice quasi sicuramente addio allo Scudetto"
- 18:10 Sky Sport - Conto alla rovescia verso Inter-Napoli, Chivu verso l'impiego dell'11 migliore
- 18:04 Giordano: "Inter-Napoli sarà una bella partita ed equilibrata. Se Chivu vince, per Conte diventa complicato"
- 17:50 Milan, Allegri: "Niente calcoli per Inter-Napoli, pensiamo a noi. Mancano 36 punti per la Champions"
- 17:46 Inter-Napoli, la chiave di Zenga: "I partenopei in fase difensiva col 5-4-1, ecco cosa deve fare l'attacco"
- 17:35 Juve, Spalletti: "Strada spianata con tre-quattro vittorie? Non bisogna farsi fregare"
- 17:21 Carnevale: "Inter-Napoli sarà straordinaria, da giocare, da vedere. Forse, la partita dell'anno"
- 17:08 Il Milan stecca ancora: rossoneri fermati dalla Fiorentina sull'1-1, l'Inter può puntare la fuga solitaria
- 16:53 UFFICIALE - L'Al-Hilal ha fatto la sua scelta: sarà Pablo Marì il nuovo centrale di Inzaghi
- 16:38 Trevisani: "Inter-Napoli 1-0, la decide Calhanoglu. Scudetto? Nerazzurri favoriti, ma il campionato è lunghissimo"
- 16:24 Lecce, tre giocatori squalificati contro l'Inter. Di Francesco: "Ci vuole rabbia agonistica, ma Banda ingenuo"
- 16:10 videoDella Mora: "Finalmente il gol, sono contento. Siamo ripartiti bene dopo il ko col Lecce"
- 15:56 CorSera - Caos Nazionale: tramonta l'idea stage, si prova la via degli anticipi. Ma Fiorentina-Inter...
- 15:44 videoCarbone: "Abbiamo vinto 4-0 ma non è stata facile. Da Della Mora mi aspetto sempre delle partite così"
- 15:42 Nuovo stadio, emergono i primi spoiler: alcuni tifosi potranno vedere i giocatori nel tunnel
- 15:27 Primavera - Inter-Sassuolo, gli Up&Down: Della Mora finalmente a segno, bene anche Marello
- 15:12 Cosmi a sorpresa: "Bisseck e Rrahmani i giocatori decisivi di Inter-Napoli"
- 15:00 Primavera - L'Inter strapazza il Sassuolo: a Interello finisce 4-0 per la squadra di Carbone
- 14:57 D'Ambrosio: "Inter-Napoli, mi aspetto un calcio propositivo. Non sarà decisiva, anche se dovessero vincere i nerazzurri"
- 14:43 Inter-Napoli, stasera la sfida numero 160 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri imbattuti nelle ultime 8 a San Siro
- 14:28 Lecce rimontato dal Parma: altro ko per Di Francesco. Che con l'Inter non avrà Banda, Ramadani e Gaspar
- 14:12 Footyheadlines - Inter, quarta maglia dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le prime immagini
- 13:57 Moriero: "Inter in questo momento squadra più forte. Ma la strada per lo scudetto è lunga. E Conte..."
- 13:43 Mauro: "L'Inter ha il calcio d'attacco migliore. Stasera punto su Thuram da un lato e McTominay dall'altro"
- 13:27 Bianchi: "Inter-Napoli, macché partita scudetto. Sono 90' importanti, non già determinanti"
- 13:13 Ancora Berti: "Oggi per me Chivu è meglio di Conte e Inzaghi. Lautaro e Barella sono due extraterrestri"
- 12:59 Repubblica - Inter-Napoli, scontro direttissimo. Chivu ha una possibilità enorme e il silenzio di Conte è eloquente
- 12:44 Prandelli: "Inter-Napoli da 50 e 50. Chivu ha margini di crescita, non è mai banale e ha letture da allenatore"
- 12:30 Parma, Sorensen: "Abbiamo perso la gara contro l'Inter, ma abbiamo buone sensazione"
- 12:15 TS - Da Chivu l'ok all'operazione Cancelo: l'orizzonte non è cambiato. Frattesi e De Vrij possibili jolly
- 12:01 Corsera - Inter-Napoli, una grande notte per Chivu. Il tecnico nerazzurro è diverso da quello visto al Maradona
- 11:47 GdS - Bonucci a San Siro per Inter-Napoli, Gattuso in forse. E intanto lo stage della Nazionale sta per saltare
- 11:33 CdS - Luis Henrique alla decima gara di fila da titolare. Nuovo innesto a gennaio? C'è una sensazione
- 11:19 Boninsegna: "All'Inter anni indimenticabili, sono sempre stato interista. Lautaro? Con me l'avrei visto bene"
- 11:05 CdS - Temperature rigide, ma San Siro risponde presente: si viaggia verso il sold out, ma niente record di incasso