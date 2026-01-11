Insieme a Scott McTominay, arriva ai microfoni di DAZN anche Juan Jesus, anche lui protagonista della gara di questa sera. Così il brasiliano commenta quanto accaduto stasera a San Siro:

Con Thuram hai vissuto un grande duello.

“Marcus è un attaccante eccellente, però conosco tanti attaccanti. Non era così complicato. Oggi era importante non perdere su un campo difficile come San Siro. Abbiamo da combattere perché il campionato è lungo, ma lo Scudetto ce lo abbiamo ancora noi”.

Conte era on fire a bordocampo.

“Lo conosciamo, è un vincente. Avrà avuto le sue ragioni. Lui ci dà la carica e ci ha caricato benissimo. Abbiamo avuto una bellissima reazione su un campo difficile e va bene così”.