Visto il valore dell'avversario e l'importanza della partita, c'erano pochi dubbi sul fatto che Inter-Napoli avrebbe registrato il sold out. Infatti, come comunicato dal club nerazzurro, nonostante il divieto di trasferta ai residenti in Campania, il Meazza si è vestito a festa: 72.567 presenze ufficiali per la sfida al vertice.

Nel settore ospiti invece le presenze sono 2.748.