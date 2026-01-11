Sei pari e sette sconfitte nelle ultime 13 partite disputate contro Napoli, Milan e Juventus. Questo è il dato che Alessandro Bastoni, in maniera un po’ cinica, viene chiamato a commentare ai microfoni di DAZN: “C’è qualche dettaglio da mettere a posto, ma mi tengo stretto il passo in avanti di questa sera dal punto di vista mentale. Poi dovevamo fare meglio sui gol ma va riconosciuta la qualità degli avversari, che hanno giocatori di altissimo livello. Mi tengo stretto il girone di andata perché ricordo la percezione nei nostri confronti a inizio stagione. Non è facile ripartire ogni inizio stagione, mi porto questa prima metà di campionato”.

Il gol del 2-2 è arrivato forse nel vostro migliore momento.

“Purtroppo è andata così, poi ci sarà da analizzare cosa non è andato da inizio azione. Non era facile il percorso fatto e non era scontato oggi, il Napoli ha giocatori forti; reputo positiva la partita di stasera”.

Viene poi analizzata la seconda rete di McTominay.

“Ci è mancato poco, hanno fatto una grande azione. Sono difficili da marcare, questa è una giocata che Conte prepara molto bene e loro hanno fatto tutto bene. Si poteva evitare come tanti gol però così le partite finirebbero tutte 0-0, vanno fatti i complimenti a loro”.