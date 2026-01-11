Cristian Stellini fa la veci di Antonio Conte anche in conferenza stampa per commentare Inter-Napoli 2-2: "Ci portiamo a casa una grande consapevolezza del nostro valore di squadra. Anche stasera abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra in condizione. Abbiamo sofferto insieme, guardando avanti con fiducia. Ci abbiamo creduto di vincerla fino alla fine. Abbiamo iniziato la ripresa molto bene, peccato aver subito gol. Non ci siamo mai abbatutti, ribattendo colpo su colpo. Il pareggio è meritato".

Il momento più complicato della gara.

"Due momenti: sul primo gol siamo stati poco reattivi sulla sovrapposizione di Dimarco. Da lì è stato un momento delicato, abbiamo avuto bisogno di qualche minuto per riprendere in mano la partita. Abbiamo creato un ottimo gol. Il secondo è stato il rigore, non è facile reagire ogni volta anche guardando a quello che è successo col Verona. Siamo stati bravi a reagire e abbiamo cercato anche di vincerla".

Conte dice che bisogna difendere in avanti, oggi lo avete fatto benissimo.

"Oltre a essere la squadra che subisce meno tiri, siamo anche una squadra che pressa e ruba palloni. Sono due dati difficili da mettere insieme, siamo aggressivi. Lo abbiamo fatto bene per tutta la gara, a parte in alcune situazioni. Infatti c'è stato anche un palo dell'Inter. Siamo stati ordinati, se l'Inter la aspetti ti porta in giro per il campo: non era facile mantenere l'ordine".

Cosa è successo in occasione dell'espulsione di Conte?

"Ma sì, è stato un momento di frustrazione. Molte volte non si vede neanche questa reazione. Venivamo da una partita non molto semplice, non abbiamo visto l'episodio del rigore nel dettaglio. Nessuno poteva sapere cosa fosse accaduto, ma era un momento di frustrazione. Noi non vogliamo giudicare gli episodi perché non siamo stupidi, è stato un momento di frustrazione. Se qualcuno ha voglia di commentare queste cose, lo faccia sempre".