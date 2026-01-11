L’esterno nerazzurro Federico Dimarco analizza così a Inter TV il match pareggiato oggi a San Siro contro il Napoli: “Non credo che cambi poco, se perdevi avevi il Napoli a meno uno. Era importante non perdere, sarebbe stato meglio vincere, ma ci prendiamo questo punto.

Il gol? Sarebbe bello farli sempre, non era una posizione facile quindi sono contento, soprattutto con un portiere che riempie la porta così tanto. Stiamo seguendo quello che ci chiede il mister e dobbiamo continuare a farlo”.

Ora avete un bel tour de force anche con la coppa.

“Non dobbiamo pensare troppo in là, testa al Lecce mercoledì che sarà una partita durissima”.