Dopo Giovanni Di Lorenzo, è Alessandro Bastoni a presentarsi in conferenza stampa per analizzare Inter-Napoli 2-2: "Hojlund? Giocatore molto forte, è stato difficile marcarlo. E' cresciuto molto in questi anni, non lo ricordavo così all'Atalanta. Non sono sorpreso, sapevamo di affrontare una squadra decisamente forte che ha messo tanta qualità".

Come è il bicchiere dopo questo pareggio?

"Sapevamo l'importanza di vincere, se devo pensare al percorso... Dopo la Juve c'era un umore complicato. Se guardo il gruppo oggi, mi prendo volentieri questo punto, guardando anche la classifica".

Qualcosa da rivedere?

"Ripeto: ormai il nostro stile di gioco è riconoscibile, sappiamo le criticità. Poi incontri i giocatori forti... Ho rivisto il loro gol e hanno fatto tante giocate di prima. C'è da riconoscere la qualità del Napoli".

E' il Napoli la squadra più forte tra quelle che avete affrontato in campionato?

"La classifica è questa, nel bene e nel male. Ci sono tante squadre in corsa, ma sicuramente il Napoli è la più forte affrontata quest'anno".