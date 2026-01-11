Attraverso i propri social, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa i complimenti ai suoi per il 2-2 conquistato oggi sul campo dell'Inter con una doppia rimonta: "Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?", le parole del numero uno azzurro.

