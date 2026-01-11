Come è finito il duello con Akanji? È questa la prima domanda rivolta dagli studi di DAZN a Rasmus Hojlund dopo il 2-2 tra Inter e Napoli: "Il duello è finito 50 e 50, un po' come la partita. Il bello dei big match è che incontri anche dei grandi difensori".

Potevi fare qualcosa di più nell'occasione da gol?

"Sì, ho chiuso troppo il sinistro e potevo fare meglio. Sono andato vicino al gol, forse serviva più qualità ma era complicato andare più vicino alla porta".

Ti vediamo come un giocatore più pronto rispetto alla prima volta in Italia.

"Grazie dei complimenti. Qui ho lavorato con Gasperini all'Atalanta e ora con Conte, sono molto simili nel lavoro che fanno con me. Quell'esperienza mi ha sicuramente aiutato".