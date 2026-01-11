Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pari col Napoli: "Sono due squadre forti, che hanno provato a vincere questa partita. Il Napoli è campione d'Italia, noi abbiamo l'ambizione di fare qualcosa in più. Sapevamo non fosse facile, entrambe ci hanno provato ma è uscito fuori un pari. Soddisfatto della mentalità, ci è mancata un po' ci lucidità nel fare qualche pressione. Per la voglia e il desiderio di essere propositivi e non passivi, ce l'abbiamo messa tutta".

Il secondo tempo? "Nei primi 20 minuti ci hanno messo in difficoltà con qualità. Potevamo avere più pazienza nel fare rientrare i nostri giocatori. Non siamo riusciti a mantenere il vantaggio fino in fondo. Si va avanti. Il Napoli è forte e ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento".