Una macchina perfetta che continua a girare alla perfezione. L'Inter continua a vincere e convincere: i nerazzurri si sono imposti a Cagliari con grande padronanza e come evidenziano i colleghi di Opta Paolo la squadra di Inzaghi ha vinto senza subire gol cinque gare esterne consecutive in un singolo campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, la prima dal 1966/67. Dunque l'ennesimo certificato di sicurezze che crescono gara dopo gara.