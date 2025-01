L'Inter dimostra una volta di più a Lecce di essere squadra in grado di fare la differenza in trasferta. Come evidenzia oggi Tuttosport, i nerazzurri hanno centrato l'ottava vittoria consecutiva lontano dal Meazza, con 26 gol fatti e sue soli subiti, entrambi a Udine il 28 settembre scorso.

Un'altra gara in trasferta disputata per soli 17 minuti, quella contro la Fiorentina, dovrà essere recuperata dopo lo stop dovuto al malore che ha colpito Bove.