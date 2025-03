Su Tuttosport si evidenzia oggi una statistica contraria alle formazioni italiane che hanno giocato finora al De Kuip, come viene chiamato lo Stadion Feyenoord dai tifosi olandesi. L'unica squadra italiana che ha vinto in quello stadio è la Roma, 2-1 nei sedicesimi di Europa League 2014/15.

Nella stagione in corso sono caduti nello stesso stadio Milan e Bayern Monaco. In generale i giallorossi sono l'unica italiana ad aver vinto in quattordici precedenti e nel 2022 Sarri (allora tecnico della Lazio) denunciò addirittura un lancio di "buste di piscio" dalle tribune.