Grazie al gol che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro il Lecce, Robin Gosens è diventato il terzo giocatore tedesco capace di superare quota 30 marcature in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Oliver Bierhoff (100) e Miroslav Klose (54). L'ex Atalanta, in pochi mesi in viola, ha eguagliato il suo record di reti segnate in campionato con l'Inter arrivando a quota tre.