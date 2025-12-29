Stefano Sorrentino parla alla Domenica Sportiva della prova dei nerazzurri a Bergamo e della stagione della capolista. "L'Inter, quando sente di essere più forte, si piace un po' troppo e a volte questo fa sì che rischi di perdere come è successo tante volte. E' un percorso di crescita, l'allenatore è nuovo e sta facendo un grandissimo lavoro, ma una squadra così non può avere questi alti e bassi. Andando avanti nella stagione i punti fanno la differenza".

"Ci si aspettava qualcosa in più dall'Atalanta, ha sbagliato tanti passaggi, molto anche sulla tecnica individuale - dice ancora Sorrentino -. Basta vedere il gol preso e le sbavature che non sono da squadra che deve competere per i primi quattro posti. Qualche occasione l'ha avuta, ma se poi non riesci a sfruttarle sono punti che mancano in classifica. A Bergamo non era semplicissima, l'Atalanta stava facendo bene. Ma l'Inter se c'è da fare la partita la fa. Solo a volte si piace un po' troppo e può essere penalizzante. Però è la squadra più forte che c'è in Italia e mi aspettavo una partita così".