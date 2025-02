Le sfide contro il Genoa evocano dolci ricordi a due centrocampisti dell'Inter. Proprio il match contro il Grifone coincide con la prima rete in Serie A con la maglia dell'Inter di Hakan Calhanoglu (in gol nel sonoro 4-0 del 2021 che inaugurò il campionato, poi per il turco arrivò anche un assist), ma anche con la prima gioia italiana di Piotr Zielinski: il polacco andò in rete contro i rossoblu nel lontano 24 ottobre 2015, quando giocava con l'Empoli. L'ex Napoli è inoltre a un passo dal 50esimo assist nella competizione (ora è a 49).