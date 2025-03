Contro il Napoli l'Inter è tornata a segnare un gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta dal 9 novembre 2022 contro il Bologna, anche in quel caso fu il piede sinistro di Federico Dimarco a siglare il gol.

Sabato pomeriggio Dimarco è diventato anche il primo a segnare un gol direttamente da punizione con il sinistro da quando lo stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona.