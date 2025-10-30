Quinto gol nel campionato in corso per Hakan Calhanoglu, che da centrocampista risulta oggi il capocannoniere della Serie A pari merito con Orsolini del Bologna. Il giocatore turco ha segnato anche un gol in Champions League ed è quindi già a quota 6 in stagione.

Da Tuttosport arrivano anche altre due statistiche. La prima riguarda i rigori: Calhanoglu è arrivato a 27 rigori segnati su 28 con l'Inter. La seconda è sulle sfide contro la Fiorentina, bersaglio preferito del regista: sette gol in carriera incontrando la viola.

Sezione: Stats / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 14:21 / Fonte: Tuttosport
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print