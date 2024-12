Il Toro è tornato a incornare e non poteva non farlo contro il Cagliari che si conferma la preda preferita di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha messo a segno 10 gol in 10 partite contro i rossoblù.

La zampata arrivata nel match di ieri su servizio al bacio di Barella ha portato Lautaro a diventare il miglior marcatore dell'Inter contro il Cagliari, superando i 9 gol totalizzati da Roberto Boninsegna.