C'è un dato statistico particolare che unisce Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e l'Udinese. L’unico gol in Serie A del 23 nerazzurro nato da punizione diretta è arrivato proprio contro i friulani il 18 settembre 2022, nel successo casalingo dei friulani per 3-1.

Gli unici due gol a cui l'armeno ha preso parte contro l’Udinese in Serie A sono arrivati a San Siro con la maglia dell’Inter: rete nel successo per 3-1 del 18 febbraio 2023 e assist in quello per 4-0 del 9 dicembre 2023.