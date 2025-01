Pagelle nettamente positive per l'Inter dopo la sfida vinta per 3-0 sul Monaco. Voto 6 per Sommer, come per Pavard che "non soffre e riparte". De Vrij fa meglio, 6,5 e ancora di più fa Bastoni, ispirato, da 7.

A centrocampo 6,5 a Dumfries, che ara la fascia. Bene anche Barella con il suo 7, pari a quello del "moto perpetuo" Mkhitaryan. Anche Asllani merita un bel voto, 6,5, positivo anche per il filtro difensivo. Infine, per la mediana, Dimarco da 7 con un bellissimo assist per Dumfries e il 2-0 che nasce da un suo cross.

Infine l'attacco, Thuram con il suo 7, "decisivo negli episodi". Lautaro addirittura con un 8, in un 2025 da paura: standing ovation per lui. Tra i subentrati ng per De Pieri e Darmian, 6 a Carlos Augusto e Frattesi, 5,5 per Arnautovic dopo i due gol sbagliati nel finale, anche se il pubblico applaude.

Voto 7,5 per Inzaghi, voleva vincere e l'ha fatto con autorità.

Nel Monaco nemmeno una sufficienza e 4 a Hutter per un atteggiamento suicida degli ospiti. Bene l'arbitro Peljto, 6,5, fischia un rigore e non ne fischia altri due che, a giudizio del quotidiano, non ci sono.