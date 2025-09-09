Le pagelle di Tuttosport castigano le prestazioni degli interisti presenti ieri in Israele-Italia. Voto 5 per Bastoni: al netto dell’autogol, appare parecchio svampito come prova il rinvio sballato che innesca il secondo gol israeliano.

Dimarco e Barella si fermano al 5,5: l'esterno è lasciato spesso solo contro le folate israeliane e soffre, mentre il centrocampista ha un approccio da dimenticare e non fa bene nemmeno dopo. Unico sufficiente Frattesi, voto 6, autore dell'assist per Raspadori-gol.