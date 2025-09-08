Clamorosa vittoria del'Italia, che vince in rimonta a Debrecen battendo Israele 5-4 dopo una partita folle. Spavento per la difesa degli azzurri al 4', quando viene annullato il vantaggio a Israele. Che trova comunque il modo di passare avanti con l'autogol di Locatelli. Al 40' il pari firmato da Kean dopo una bella imbucata di Barella e il conseguente assist di Retegui. A inizio ripresa doccia fredda per l'Italia perché Peretz sigla il nuovo vantaggio israeliano. La squadra di Gattuso reagisce e la ribalta con Kean e Politano a ridosso del quarto d'ora di gioco.

All'81esimo cala il poker Raspadori su assist di Frattesi, entrato al posto di Barella (impreciso e un po' troppo falloso e fuori tempo, ndr) al 68'. Nel finale l'autogol di Bastoni riapre la contesa, Peretz la pareggia e un rocambolesco tiro-cross di Tonali porta avanti gli azzurri per il definitivo 5-4. Sofferenza incredibile fino al settimo minuto di recupero, ma gli azzurri conducono la nave salva in porto. In campo, tra le fila dell'Inter, anche Bastoni e Dimarco (quest'ultimo sostituito al 79' da Cambiaso). Con questo successo l'Italia agguanta Israele al secondo posto, ma gli azzurri hanno una partita in meno. La Norvegia guida provvisoriamente il raggruppamento a quota 12.