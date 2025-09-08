In occasione del 30esimo anniversario del suo esordio con la maglia dell'Inter, Javier Zanetti ha avuto modo di incontrare dal vivo quattro persone che vent'anni fa scrissero a 'La Posta del capitano' dedicando un pensiero al vice presidente nerazzurro attraverso la scrittura di una lettera. Dopo aver rivelato il contenuto delle missive, Pupi ha dichiarato: "L'Inter è famiglia, i tifosi sono la cosa più importante. Vi ringrazio di cuore per essermi stati sempre vicini. Per me sono importanti i valori umani, io ho sempre avuto rispetto per ogni singolo tifoso. Ho custodito queste lettere perché l'Inter siete voi. Sino passati 30 anni dal mio primo giorno con questa maglia, quando giocai titolare contro il Vicenza, a San Siro. Oggi festeggiamo questo traguardo insieme perché la mia storia all'Inter è anche la vostra".

Oggi hanno riletto quelle lettere piene di passione per i colori nerazzurri direttamente a Javier Zanetti. Lo hanno incontrato in un momento speciale e sono stati… pic.twitter.com/r4nGo4GQxW — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 8, 2025