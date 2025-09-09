Nuovo accordo di sponsorizzazione firmato dall'Inter che oggi annuncia l'unione con Randstad Italia. Questo il comunicato del club.

"Insieme per raggiungere traguardi ambiziosi, in ambito sportivo e professionale: Randstad Italia è Official HR & Staffing Partner di FC Internazionale Milano. Il Club nerazzurro e la talent company leader nei servizi per le risorse umane hanno siglato una partnership triennale fino alla stagione 2027/28. Questo accordo unisce due brand legati da una forte affinità valoriale: l’Inter rappresenta una delle realtà più prestigiose del calcio italiano, contraddistinta da un respiro internazionale e da un impegno sempre crescente nella valorizzazione dei giovani, culminato in questa stagione con la nascita della squadra Under23".

“Siamo felici di accogliere Randstad Italia tra i nostri partner. L’Inter è da sempre un club che promuove l’eccellenza e crede con convinzione nei giovani, valori che ritroviamo pienamente anche nella missione di Randstad” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Questa collaborazione nasce da una visione comune: credere nel talento, sostenerlo e trasformarlo in valore, dentro e fuori dal campo”.

“Randstad e Inter sono unite da grandi passione e ambizione – afferma Marco Ceresa, Group CEO Randstad –, ci accomunano l’attenzione costante al miglioramento, il carattere internazionale e la volontà di investire sui giovani talenti. Da sempre siamo vicini ai valori dello sport e siamo felici di essere a fianco di una delle società italiane di calcio di maggior successo, capace negli ultimi tre anni di conquistare la seconda stella e raggiungere due finali di Champions League, nel perseguimento degli obiettivi di vertice in tutte le competizioni”.