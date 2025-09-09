Nuovo rinforzo per l'Inter Femminile allenata da Gianpiero Piovani. La società nerazzurra ha infatti annunciato di aver acquistato Nikée Diana Van Dijk. Ecco il comunicato del club che annuncia l'approdo a titolo definitivo dal Twente.

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Nikée Dianá van Dijk. L’attaccante olandese classe 2003 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028".

