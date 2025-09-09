Dopo aver giocato al suo fianco nel match stravinto dalla Croazia con il Montenegro ieri sera, allo stadio Maksimir di Zagabria, Luka Modric ha speso parole di elogio per Petar Sucic parlando in esclusiva per Sportmediaset: "E' un giocatore molto forte, talentuoso, un bravo ragazzo - racconta il milanista -. Avevamo già giocato insieme e lui aveva mostrato le sue qualità, non è un caso che sia arrivato in un club come l’Inter, sicuramente lo apprezzerete ancora di più, ha margini di miglioramento. Mi godo il fatto di giocare con lui e gli auguro di migliorare sempre. Tra poco ci affronteremo nel derby, vedremo come mi tratterà (ride, ndr). Spero abbia rispetto e non vada troppo forte, però per il momento mi godo il fatto di giocare con lui".