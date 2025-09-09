Dopo la sosta per le nazionali l'Inter tornerà in campo nella 3ª giornata di Serie A nel big match contro la Juventus: appuntamento a Torino sabato 13 settembre alle 18:00. Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di venerdì 12 settembre. FcInterNews.it vi proporrà come di consueto la diretta testuale delle parole del tecnico rumeno. 

Sezione: News / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 14:48 / Fonte: Inter.it
Autore: Christian Liotta
vedi letture
Print