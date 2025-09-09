Primo derby d'Italia per Jonathan David, sabato prossimo all'Allianz Stadium. L'attaccante bianconero, come ricorda oggi Tuttosport, avrebbe potuto giocare la gara a maglie invertite. Per un paio di sessioni di mercato è stato infatti corteggiato anche dall'Inter, un anno fa Ausilio provò a bloccarlo a parametro zero. L'affare non andò in porto per motivi economici, la distanza sulle cifre, e tecnici, visto che David voleva un ruolo da protagonista.

Il secondo aspetto è stato poi garantito dalla Juventus, che vede nel canadese la punta titolare, mentre in nerazzurro se la sarebbe dovuta vedere con Lautaro e Thuram per conquistare il posto.