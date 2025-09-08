Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni dI TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare di Juventus-Inter, in programma il 13 settembre a Torino.

"Se l'Inter perde, ovvio dovranno valutare perchè sarebbero due ko di fila e potrebbe iniziare una mini-crisi, ma siamo solo all'inizio. Vlahovic? Per me non è scarso, ma negli ultimi anni a livello tecnico è peggiorato - le sue parole -. Lui deve entrare nell'ordine delle idee giuste, perché anche ha avuto atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Uno che prende 12 mln l'anno è normale che debba fare 20-25 gol l'anno o no?"