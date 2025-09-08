Svanisce sul più bello l'obiettivo della Nazionale iraniana di aggiudicarsi la CAFA Nations Cup 2025, il torneo in cui si sono affrontate le selezioni della Federazione calcistica dell'Asia centrale. In finale, contro l'Uzbekistan, il Team Melli, rimasto in dieci già al 5', è stato beffato al fotofinish del secondo tempo supplementare da un gol di Khojiakbar Alijonov dopo il rigore sbagliato da Eldor Shomurodov. Una sconfitta che brucia anche sulla pelle dell'ex interista Medhi Taremi, in campo dalla mezzora per sostituire l'infortunato Shahriyar Moghanlou: "Perdere non significa fallire, ma imparare dalle cose negative che ti portano a crescere. Con tutto il bene e il male, questo ritiro è finito e non vediamo l'ora di un futuro migliore e di imparare dagli errori. Ci scusiamo per non essere riusciti a rendere felici i cuori dei tifosi", ha scritto il neo attaccante dell'Olympiacos su Instagram.