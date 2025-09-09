Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sull'argomento San Siro a margine di un evento al Memoriale della Shoah. "Non voglio più essere né ottimista né pessimista, voglio fare il mio dovere, cioè sottoporre la delibera al Consiglio comunale - le parole riportate da Il Giorno -. In questo momento ho affidato il dossier alla vicesindaco Scavuzzo. È chiaro che abbiamo il vincolo legato alla Sovrintendenza. Ma i tempi, volendo, ci sono. Si esprimerà la politica”.

“La delibera - ha proseguito - deve arrivare tra questa e la prossima settimana. Magari più facilmente la prossima. Non più in là se no non ce la facciamo più”, aggiunge Sala.