Pian piano, Chivu riavrà tutta la rosa a disposizione. C'è da preparare il big match con la Juve di sabato e così i rientri dei vari nazionali diventano cruciali per i piani del tecnico romeno.
Come riferisce la Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani il gruppo tornerà al completo. Anzi, quasi al completo: all'appello mancheranno ancora Lautaro e Thuram, gli ultimi a rientrare. La Thu-La si rivedrà alla Pinetina solo giovedì. Per il francese e l'argentino, quindi, appena due allenamenti per preparare la super sfida in casa della Juventus.
Per il resto, i primi a varcare le soglie della Pinetina saranno Calhanoglu, Zielinski, Dumfries e De Vrij; da domani gli italiani più Sucic e Akanji.
Sezione: Focus / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 08:28 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
