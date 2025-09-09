L'Italia vince una partita incredibile 5-4 contro Israele. La Nazionale azzurra si porta al secondo posto e resta in scia della Norvegia. Autogol di Bastoni, Barella sottotono. Decisivo Frattesi dalla panchina

Mar 09 settembre 2025
Raffaele Caruso
