Non arrivano buone notizie per Tudor dalla sosta: si è fermato Conceiçao per un guaio muscolare. "A ora di cena si è sottoposto agli esami strumentali e la sua presenza nel derby d’Italia è perlomeno improbabile", scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico bianconero passa al vaglio le alternative. Quella naturale sarebbe Zhegrova, che però non gioca una partita vera dal dicembre 2024, quasi un anno fa. E allora occhio a Openda, che da oggi si allenerà con la squadra. Altre opzioni sono Koopmeiners oppure subito Vlahovic dall'inizio.

