Con la possibile defezione di ConceiçaoIgor Tudor ragiona sulle possibili contromisure da prendere per la partita di sabato contro l'Inter, nella quale non avrà nemmeno Cambiaso per squalifica.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea iniziale è quella di rispolverare Dusan Vlahovic dal 1', dopo le reti segnate al Parma e al Genoa da subentrato. Si passerebbe dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con il serbo accanto a David

Lo scenario alternativo è quello con McKennie guastatore di centrocampo, ma c'è anche la possibilità che Tudor rischi lanciando subito nella mischia Lois Openda

Sezione: Rassegna / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print