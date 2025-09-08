Dopo il 5-4 da montagne russe di Debrecen, Gennaro Gattuso commenta a caldo con la Rai la vittoria sofferta dell'Italia contro Israele: "C'era da morire oggi - dice ridendo Ringhio -. Ci hanno sorpreso all'inizio, venendo sui riferimenti uomo a uomo ma con i due attaccanti siamo sempre stati pericolosi. La gamba non è stata brillantissima, ci sta perché era la seconda partita in pochi giorni. Ci teniamo la vittoria, ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso gol assurdi. Dobbiamo migliorare sull'aspetto della fragilità, concediamo gol troppo facilmente. E' un problema mio, non dei ragazzi".

Non siamo stati Italia all'inizio e alla fine della partita.

"Sì, ma è arrivata la vittoria. Abbiamo avuto la forza di reagire dopo ogni schiaffone. Comunque non si possono concedere dei gol così, ma non è una critica ai giocatori, credetemi. Devo migliorare io. C'è stato cuore, voglia di reagire, anche in una giornata così. Godiamoci la vittoria, sono stati otto giorni incredibili. Ringrazierò i ragazzi negli spogliatoi".