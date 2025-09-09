Zlatko Dalić, commissario tecnico della Croazia di Petar Sucic (in campo per 71 minuti), ha parlato dopo il successo per 4-0 contro il Montenegro: "Questa nazionale è una grande famiglia. Non è facile proteggerla, è più facile rovinare tutto. Perišić ha avuto delle crisi, ma il mio dovere è tenere con me i giocatori che erano con me in Russia al Mondiale. So chi ha vinto due medaglie ai Mondiali con me".

Dalić si è poi concentrato sugli ingredienti di questo percorso finora positivo: "Facciamo tutto il possibile per prepararci con serietà e non commettere errori. In queste partite tutti si aspettano i 3 punti. Congratulazioni ai ragazzi per i sei punti in questo mini ciclo. Siamo un passo più vicini al nostro obiettivo", ha dichiarato.

La Croazia ha conquistato 12 punti nelle 4 partite giocate. Bottino dunque pieno e tra un mese la sfida alla Repubblica Ceca rappresenta il crocevia decisivo per la conquista del primo posto e dunque il pass per i Mondiali del prossimo anno.