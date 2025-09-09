Dopo gli 11 gol e i 6 assist della passata stagione, Denzel Dumfries è ripartito a razzo anche in questa. E non solo nell'Inter, considerando il notevole contributo offerto in nazionale nelle ultime due partite con Polonia (gol) e Lituania (assist). Ora per lui due rivali storiche: Juve e Ajax.

"La squadra bianconera lo è diventata da quando è sbarcato in Italia. La formazione di Amsterdam, invece, è sempre stata l’avversaria da battere in Olanda. Contro la Juve, peraltro, oltre a segnare 1 gol e guadagnare un paio di calci di rigore, ha pure conquistato una Supercoppa e una Coppa Italia", ricorda il Corriere dello Sport.

Ora, sulla catena di destra, Dumfries potrebbe trovare maggiore sostegno e aiuto nell’esperto Akanji. Secondo il quotidiano romano, presumibilmente, lo0 svizzero giocherà subito da titolare. "Ancora più importante, però, sarebbe costringere Yildiz a farsi inseguire. Si tratterebbe del modo migliore per ribaltare il duello. E, magari, anche una potenziale carta vincente per la sfida. Il primo ad augurarselo è Chivu", si legge.