Il poker calato dalla Croazia contro il Montenegro fa gonfiare il petto a Petar Sucic, ieri sera in campo per 70' al Maksimir, sua vecchia casa ai tempi della Dinamo Zagabria: "E' stata una grande vittoria. Abbiamo dominato e abbiamo ottenuto sei punti in queste due partite, che era il nostro obiettivo, in più senza subire gol. Quindi possiamo essere soddisfatti", le parole del centrocampista dell'Inter riportate da Sportklub.n1info.hr.

Pensi mai a giocare i Mondiali?

"Beh, no, sinceramente, ho molti impegni con il club (l'Inter, ndr) e con la nazionale in questo momento. L'obiettivo è assicurarci di poter giocare ai Mondiali. Quando saremo qualificati, ci penseremo".

Come è giocare con Luka Modric?

"Sono contento di giocare ogni singolo minuto con lui. Non importa quanto tu sia bravo, con Modrić diventi forte il doppio. Mi piace molto e spero che giochi a lungo così potrò divertirmi in campo con lui".

Come è stato tornare al Maksimir?

"Sono felicissimo. È stato un piacere tornare e non vedo l'ora di tornarci".