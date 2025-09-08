Settanta minuti positivi per Petar Sucic nel match stravinto dalla Croazia contro il Montenegro, al Maksimir di Zagabria. La squadra di Zlatko Dalic, sbloccato il risultato con Kristijan Jakic al 35', ha vita facile dal 42' in poi complice l'espulsione per somma di ammonizioni di Adrija Bulatovic. Il gol del raddoppio lo mette a segno nella ripresa Andrej Kramaric, al 51', una ventina di minuti prima dell'uscita dal campo del centrocampista dell'Inter che ha fatto posto a Lovro Majer. Poi protagonista nell'azione del tris, grazie alla deviazione decisiva di Kuc. Di Ivan Perisic, nel recupero, la rete del poker definitivo. 

Serata felice anche per l'altro giocatore nerazzurro in campo questo lunedì 8 settembre, Manuel Akanji, che con la Svizzera porta a casa l'accoppiata vittoria-clean sheet contro la Slovenia: al St. Jakob-Park di Basilea, gli elvetici chiudono la pratica in meno di un tempo calando il tris di Nico Elvedi, Breel Embolo e Dan Ndoye. 

Sezione: Focus / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 22:39
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
