Petar Sucic strappa un 6,5 nelle pagelle stilate da Sportske Novosti dopo la vittoria larga della Croazia ai danni del Montenegro. Settanta minuti positivi che i giornalisti croati hanno condensato in questo commentino: "Tra i più attivi nel primo tempo", si legge nell'articolo scritto a margine del 4-0 dello stadio Maksimir di Zagabria. 

Sezione: News / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 23:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
